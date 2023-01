Serbia: da Usa sanzioni contro due ex parlamentari per coinvolgimento in attività di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato sanzioni nei confronti di due ex parlamentari serbi, Verica Radeta e Petar Jojic, per il loro coinvolgimento in attività di corruzione. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, in una nota. “Durante il loro mandato all’Assemblea nazionale serba, Verica Radeta e Petar Jojic hanno più volte corrotto o minacciato persone che avrebbero dovuto testimoniare di fronte al Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, per impedire la presentazione di prove che attestino i crimini di guerra commessi dal leader del Partito radicale serbo, Vojislav Seselj”, ha detto, aggiungendo che simili attività rappresentano un ostacolo al processo giudiziario e mettono a rischio la stabilità regionale, con impatti negativi indiretti sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. (Was)