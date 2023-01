Appalti: Anir, ristorazione collettiva chiede adeguamento prezzi a indici Istat (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del confronto, l’audizione di mercoledì prossimo in cui le imprese della ristorazione collettiva porteranno le loro ragioni per una modifica del codice appalti che viene ritenuta vitale per il settore: l’obbligo di revisione dei prezzi legati all’inflazione dell’Istat. “Stiamo cercando di avanzare le nostre richieste presso le sedi istituzionali - afferma Lorenzo Mattioli, presidente di Anir e di Confindustria Hcfs - perché crediamo nel dialogo e siamo convinti che il governo voglia aiutare un settore come il nostro, rappresentato da 1.500 aziende e da 110 mila lavoratrici e lavoratori, con un fatturato complessivo di 6,5 miliardi, che sta attraversando un momento di difficoltà dovuto a fattori esterni che hanno comportato un aumento dei prezzi fuori controllo. Per far valere le nostre ragioni, questo sia chiaro, siamo anche disposti a mobilitarci in maniera straordinaria, non escludendo forme di protesta incisive”. (Rin)