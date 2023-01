Agricoltura: Carloni (Lega), meno importazione e più valore a nostri produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario mettere in campo una serie di politiche agricole che scommettano sulla capacità di investimento in risorse idriche. Lo ha dichiarato il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura, Mirco Carloni, a margine dell'evento odierno sul lavoro e l'impresa del Cdo Agroalimentare a Milano Marittima. “Senza acqua – ha proseguito – i nostri campi sono a secco e non ci sono raccolti. Soprattutto dopo le recenti siccità, c'è bisogno di investire o, in molti casi, semplicemente sbloccare laghi e canali artificiali”. “Fondamentale, in questo ambito – ha aggiunto –, anche l'aiuto dei consorzi agricoli di bonifica”. “L'agricoltura deve tornare a essere un settore strategico del nostro Paese, non vessato dal meccanismo ricattatorio dei contribuiti, bensì produttivo ed efficiente. Ma affinché questo accada – ha concluso – bisogna dare ai nostri agricoltori i giusti mezzi, affinché la grande distribuzione investa sui prodotti agricoli italiani, con meno importazione e più valore ai nostri produttori". (Rin)