Imprese: Balì (Pp), D'Amato reinterpreta i dati economici

- A crescere nella nostra Regione sono le attivazioni delle microimprese del turismo e del settore terziario, e la crescita di una Regione non viene definita da quante piccole imprese in più si aprono sul territorio se poi le stesse non hanno intorno un assetto economico che le fa mantenere in vita creando occupazione stabile e di qualità. Così in una nota Tina Balì capolista di Polo Progressista. "È evidente che D'Amato dà una interpretazione molto personale sui dati di Movimprese che invece indicano altro. Si vuole, evidentemente, raccontare verità diversa dalla realtà. Il dossier di oggi della Uil Lazio e di Eures - aggiunge - stabilisce con chiarezza che nel Lazio stipendi e potere d'acquisto diminuiscono e che il numero già elevatissimo dei lavoratori che vivono con 10 mila euro l'anno è in costante aumento. Il peggioramento è anche dovuto a una struttura produttiva non in più capace di essere competitiva nei campi dell'innovazione e della digitalizzazione, di un'economia non sostenuta da efficaci politiche di sviluppo industriale, da una incapacità di attrazione di investimenti esteri e da un sempre maggiore ricorso all'occupazione precaria e stagionale, a discapito di quella stabile. Nel Lazio si assiste ad un'esplosione dei contratti a termine dei quali il 58 per cento ha durata pari ad un mese e il 36 per cento ha durata di un giorno. Quindi ancora una volta è necessario sottolineare che si tratta di lavoro precario che non potrà mai favorire sviluppo nei nostri territori", conclude Balì.(Com)