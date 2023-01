Veneto: sindacati su Safilo, scelta ingiustificata che risponde solo a logica profitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda ha comunicato prima alla stampa che ai lavoratori di considerare lo stabilimento Safilo di Longarone e i suoi 472 lavoratori non più strategici, dopo che aveva condiviso con tutti gli attori politico economici e sociali che quel sito sarebbe dovuto diventare il "gioiellino della produzione in metallo". "Riteniamo che questa sia una scelta ingiustificata, assurda e che risponde alla sola logica del profitto e di spregio assoluto nei confronti delle persone". Lo hanno dichiarato congiuntamente in una nota i segretari generali Michele Corso di Filctem Cgil Veneto, Stefano Zanon di Femca Cisl Veneto e Giampietro Gregnanin di Uiltec Uil Veneto. "L'incontro ha aperto uno squarcio sia nelle relazioni industriali che nei contenuti. L'azienda ha dimostrato un atteggiamento di mancanza di rispetto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e del territorio, poiché nei precedenti incontri proprio l'azienda aveva sempre rassicurato il sindacato sostenendo la tenuta o lo sviluppo di tutti i siti produttivi veneti". (segue) (Rev)