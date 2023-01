Veneto: sindacati su Safilo, scelta ingiustificata che risponde solo a logica profitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, comunicano i segretari generali, "avremmo dovuto discutere del futuro industriale degli stabilimenti della Safilo in Veneto, della difesa dell'occupazione e della salvaguardia delle professionalità, delle competenze delle maestranze. Invece, ci troviamo di fronte anche al mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel 2019 al Mise, che stabilivano la gestione degli esuberi nei tre stabilimenti senza prevedere il disimpegno di Safilo Group Spa in nessuno dei tre stabilimenti in Veneto. Safilo, con questa decisione, va nella direzione di ritirarsi da Longarone e dal Paese, poiché è prevedibile che nel tempo questa scelta possa far perdere strategicità anche allo stabilimento di Padova e a quello di Santa Maria di Sala, che già lavora per conto terzi per la Kering Eyewear Spa". Come Femca, Filctem e Uiltec, si legge nella nota "abbiamo ribadito che le scelte aziendali non possono, ancora una volta, ricadere esclusivamente sulle lavoratrici, sui lavoratori e sulla comunità salvaguardando soltanto le logiche del profitto aziendale legato alla quotazione in borsa. Le organizzazioni sindacali sono disponibili a ripristinare una linea di confronto concreta e propositiva, volta ad avviare fin da subito un percorso che coinvolga le istituzioni venete, l'imprenditoria dell'occhialeria, il Ministero delle Imprese e del made in Italy e la comunità bellunese, per affrontare questa grave situazione. Sin da subito attiveremo tutte le forme di mobilitazione democratica a sostegno dei lavoratori e per la difesa del patrimonio storico ed economico dell'occhialeria rappresentato dal sito di Longarone", hanno poi concluso. (Rev)