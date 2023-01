Ambiente: Fit-Cisl Lazio, ottimisti su piano industriale Ama, proponiamo cabina di regia progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un primo sguardo "la nostra posizione sul piano industriale di Ama è di cauto ottimismo". Lo hanno detto il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il coordinatore igiene ambientale della Fit-Cisl Lazio, Massimiliano Gualandri, al termine di un incontro con il management di Ama sul piano industriale dell'azienda. Lo afferma la Fit-Cisl in una nota. "Il documento ci sembra orientato all'obiettivo di dare una dimensione industriale all'azienda - spiegano -. La prevista realizzazione di otto impianti, oltre al termovalorizzatore, permetterà di compiere passi in avanti nel trattamento e nella gestione integrata dei rifiuti. Tuttavia - proseguono -, l'organizzazione del lavoro e la pianificazione dipenderanno fortemente dalla certezza dei tempi di realizzazione delle opere: abbiamo quindi proposto la costituzione di una cabina di monitoraggio rispetto allo stato di attuazione dei programmi, composta da azienda, sindacati e altre eventuali figure in rappresentanza della cittadinanza". (segue) (Com)