Ucraina: Crosetto, guerra ha messo in crisi tutte le difese europee

22 luglio 2021

- La guerra in Ucraina ha messo in crisi tutte le difese europee. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all’evento “Prospettive europee per una Difesa comune” a Roma. “Tre anni fa nessuno immaginava di vivere la situazione attuale. Ha messo in crisi tutte le difese europee”, ha detto il ministro, tranne “quelle che negli scorsi anni si sono tarate in maniera diversa”, ossia “senza dimenticarsi di quello che era successo nella Seconda guerra mondiale”. (Res)