Lombardia 2023: Fontana, importante votare per non lasciare Regione in mano a Pd e M5s - Video

- "Credo che si debba continuare e insistere nel portare avanti la campagna elettorale nel presentare quello che è il progetto di futuro che vogliamo dare alla Lombardia, e credo che serva comunque ricordare ai cittadini la necessità di andare a votare il 12 e 13 di febbraio, proprio per consentire che il nostro modello di sviluppo continui e che non ci sia il rischio di mettere la Regione Lombardia nella mani di Pd e Cinque stelle". Lo ha affermato il presidente uscente di regione Lombardia e candidato alla presidenza per il centrodestra, Attilio Fontana, a margine dell'evento "La mobilità per il Welfare" organizzato da Fnm al palazzo delle Stelline a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)