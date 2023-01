Ucraina: Sangiuliano, comportamento Zelensky è da ammirare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un momento decisivo in questa vicenda è stato il comportamento del presidente ucraino Zelensky. Si è dimostrato un uomo estremamente coraggioso. Il suo atteggiamento è stato determinante. È rimasto in Ucraina, si è esporto con la sua famiglia e questo suo comportamento è stato dirimente. E quindi noi lo dobbiamo ammirare per questo". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, alla Triennale di Milano, durante la presentazione del libro di Maurizio Molinari "Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l'ordine globale". "Io non credo che Putin vincerà la guerra - ha proseguito - L 'Occidente in questa guerra sta dimostrando che si vince per la superiorità dei valori, non si vince soltanto per gli armamenti". "Avrebbe potuto scappare - ha concluso il ministro - come aveva fatto il gruppo dirigente afghano da Kabul sotto la pressione degli americani, una fuga un po' indecorosa diciamoci la verità. E invece non lo ha fatto". (Rem)