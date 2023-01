Difesa: Crosetto riceve omologo francese Lecornu, Ucraina e Mediterraneo al centro dei colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto un incontro al vertice, oggi, a Roma a Villa Madama, tra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il collega Sébastien Lecornu, ministro delle Forze armate della Repubblica francese. Nel lungo e cordiale colloquio, i due ministri hanno confermato la sintonia e il comune impegno nel sostegno all’Ucraina e per la difesa del fianco est della Nato ribadendo, ancora una volta, che l’obiettivo principale è sempre il raggiungimento di una pace giusta. La guerra scatenata dalla Russia rappresenta la più grave minaccia per la pace e la stabilità del continente europeo a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, una chiara violazione dei principi di integrità e inviolabilità dei confini territoriali, del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Inoltre, Italia e Francia riconoscono la vitale importanza del Mediterraneo per la sicurezza e gli interessi comuni. Questa regione, confine dell’Europa, è interessata dalla maggior parte delle sfide geopolitiche internazionali: l’inasprimento della concorrenza strategica, la libertà di navigazione e il rischio di conflitti ad alta intensità potrebbero mettere in pericolo le rotte commerciali, i rifornimenti energetici e le principali dorsali di comunicazione. Numerosi sono i fattori di crisi, legati tra loro, fortemente destabilizzanti tra cui l’aumento della minaccia terroristica, la crisi migratoria e il cambiamento climatico. Uno scenario geostrategico complesso, ulteriormente peggiorato a causa dell’aggressione subita dall’Ucraina il 24 febbraio 2022. I due ministri hanno poi approfondito ulteriori tematiche di interesse, quali la sicurezza del fianco sud dell’Alleanza, l’impegno dell’Europa in Africa, il rafforzamento della difesa europea e della collaborazione tra le rispettive Forze armate. (segue) (Com)