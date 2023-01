Difesa: Crosetto, ci siamo illusi ma le guerre sono avvenute anche negli ultimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa è rimasta spiazzata dalla guerra in Ucraina ma la realtà è che le guerre negli ultimi 30 anni ci sono state comunque nel mondo, anche in Europa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all’evento “Prospettive europee per una Difesa comune” a Roma. “Quello che stavamo costruendo in questi anni ci siamo accorti che era inadeguato alla situazione attuale. Abbiamo sbagliato. La guerra l’abbiamo sempre calcolata come qualcosa di distante. Non è così”, ha avvertito Crosetto. “Pensate a una coalizione tedesca che aveva nel programma una riduzione delle spese militari e ha fatto il più grande aumento delle spese di sempre. Questa è stata l’influenza di quello che sta succedendo e succederà. Se anche finisse la guerra in Ucraina, il percorso di cambiamento non finirà. E’ una ferita che rimarrà, come lo sono quelle tra popoli. Noi non l’abbiamo interiorizzata come i Paesi confinanti all’Ucraina, che non sono entrati in guerra ma si sentono in guerra, la Polonia per prima”, ha detto il ministro. (Res)