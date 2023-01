Ucraina: Crosetto, terza guerra mondiale inizierebbe con carri armati russi a confine Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza guerra mondiale inizierebbe se i carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini dell’Ue. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all’evento “Prospettive europee per una Difesa comune” a Roma. “Impedirlo è l’unico modo di fermare la terza guerra mondiale. Chi dice il contrario non conosce la storia dell’Europa orientale”, ha dichiarato il ministro in risposta a coloro che si oppongono agli aiuti militari all’Ucraina. (Res)