Italia-Usa: la rete diplomatico-consolare italiana celebra la Giornata della memoria

- La rete diplomatico-consolare italiana negli Stati Uniti ha celebrato la Giornata della memoria attraverso una serie di eventi nelle principali città del Paese. Dopo la proiezione del film “Bocche inutili” di Claudio Uberti, avvenuta il 24 gennaio scorso presso l’auditorium dell’ambasciata d’Italia a Washington, il consolato italiano a New York ha tenuto oggi la tradizionale cerimonia della lettura pubblica dei nomi degli ebrei deportati dall'Italia e dai territori italiani. Questa iniziativa fa parte di un articolato programma di eventi avviato il 19 gennaio e che si concluderà il primo febbraio, organizzato in collaborazione con il Centro Primo Levi e le principali istituzioni culturali italiane di New York: Istituto italiano di cultura; Casa italiana Zerilli Marimò della New York University; Italian Academy della Columbia University; Calandra Institute; Scuola d'Italia Guglielmo Marconi; Center for Italian Modern Art; e Magazzino Italian Art. Alla commemorazione hanno partecipato rappresentanti dello Stato e della municipalità di New York, numerosi esponenti della comunità italiana, del mondo ebraico e studenti di varie scuole. (segue) (Was)