Italia-Usa: la rete diplomatico-consolare italiana celebra la Giornata della memoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto italiano di cultura di New York ha inoltre ospitato una conferenza dedicata a “Giorgio Bassani in Nord America”, oltre ad un seminario di studi dedicato alla nuova edizione delle “Poesie complete” dello scrittore. I lavori sono stati aperti dal direttore dell’Istituto, Fabio Finotti, e hanno visto la partecipazione della figlia, Paola Bassani, curatrice dell'edizione. Il seminario ha riportato la voce di Bassani attraverso registrazioni inedite, ed è stato accompagnato dalla mostra di manoscritti recentemente ritrovati. Il consolato generale a Boston ha partecipato alla presentazione del documentario “The Us and the Holocaust”, organizzato dall'American Jewish Committee New England in collaborazione con la Boston University, l'Elie Wiesel Center for Jewish Studies e il consolato generale d'Israele nel New England. Il consolato ha anche preso parte, presso la sede del consolato generale di Israele, all’evento di commemorazione della Giornata della memoria, in cui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare e ascoltare il racconto di una testimone diretta sopravvissuta all’Olocausto. (segue) (Was)