Italia-Usa: la rete diplomatico-consolare italiana celebra la Giornata della memoria (3)

20 luglio 2021

A Chicago, l'Istituto di cultura e il consolato hanno presentato il 26 gennaio la storia della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia dotato di forno crematorio. Il quadro storico è stato analizzato da Francesca Pitacco, membro esperto della Commissione della Risiera di San Sabba nominata dal comune di Trieste, ed è stato seguito dalla proiezione di un video per conoscere il periodo del funzionamento del campo, con materiali fotografici d'epoca e le testimonianze dirette di alcuni deportati. Il consolato a Detroit ha organizzato la proiezione del cortometraggio "Venti minuti", del regista Daniele Esposito; e del documentario "Piazza" di Karen Di Porto, preceduta da una conversazione video dei due registi. Il cortometraggio, ambientato interamente in un appartamento nel ghetto di Roma il 16 ottobre 1943, descrive i momenti frenetici affrontati da due genitori al momento della richiesta da parte di due soldati tedeschi di prepararsi alla deportazione. Il documentario "Piazza" ripercorre la storia del quartiere ebraico di Roma, con interviste ai suoi abitanti, mostrando quanto gli eventi traumatici legati alle persecuzioni del periodo della Seconda guerra mondiale abbiano avuto ripercussioni ancora oggi molto presenti.