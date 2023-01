Italia-Usa: la rete diplomatico-consolare italiana celebra la Giornata della memoria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consolato a Houston ha organizzato una conferenza sulla condizione della comunità ebraica a Roma, intitolata “La vita ebraica a Roma in tre capitoli: ghettizzazione, emancipazione e olocausto”. Il consolato di Los Angeles ha partecipato ad una commemorazione presso il Museo dell’Olocausto della città, durante la quale sono stati letti in nomi di alcuni degli ottomila ebrei deportati dall'Italia durante la Seconda guerra mondiale. Il consolato a Miami ha organizzato un incontro tra gli studenti e Laszlo Selly, sopravvissuto all’olocausto insieme al fratello gemello. L’evento ha visto la partecipazione sia degli studenti universitari dei corsi di italiano che quelli delle classi quarte e quinte della International Studies Charter School, oltre ad esponenti della comunità ebraica di Miami. A Philadelphia, il consolato ha ospitato la proiezione del film “Terezin”, diretto nel 2022 da Gabriele Guidi. La pellicola racconta la storia di Antonio, clarinettista italiano, e Martina, violinista cecoslovacca, i quali vivono una storia d’amore all’interno del campo di detenzione di Theresienstadt. Infine, il consolato di San Francisco ha reso omaggio alle vittime dello sterminio nazista presso l’Holocaust Memorial partecipando alla commemorazione della Giornata della memoria, in collaborazione con la locale delegazione dell’”American Jewish Committee. (Was)