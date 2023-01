Trasporti: Amendola (Pd) su linea ferroviaria Salerno-Taranto, presentata interrogazione a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle forti piogge che hanno eroso la sede ferroviaria, dal 20 gennaio è interrotta la circolazione dei treni lungo la Salerno-Taranto. “Il governo deve intervenire immediatamente per richiamare Trenitalia affinché si attivi per dare risposte adeguate agli utenti fino al completo ripristino della linea ferroviaria interrotta". Così il deputato del Partito democratico, Enzo Amendola, che ha presentato un'interrogazione in commissione rivolta al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. “La riattivazione è prevista per le ore 14 del primo febbraio, ma la situazione si è ulteriormente complicata a causa del forte maltempo, mettendo in difficoltà i viaggiatori lasciati senza informazioni e mezzi sostitutivi”, aggiunge Amendola. (Rin)