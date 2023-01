Lazio 2023: Pignalberi, da me nessuna rinuncia, attendo Tar su ricorso per esclusione liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato indipendente alla presidenza della Regione Lazio, Fabrizio Pignalberi, raggiunto telefonicamente da “Agenzia Nova” precisa: “Non ho mai ritirato la candidatura”. E in riferimento all’esclusione delle liste di Frosinone, per presunte irregolarità sulle firme, Pignalberi osserva: “È stato già presentato un ricorso al Tar. E sulle 1.100 firme in più, dovrà spiegarci il Comune di Serrone (in provincia di Frosinone, ndr) per quale motivo ce le ha inviate pur non avendole noi mai richieste”. Infine, in merito al messaggio pubblicato, e poi cancellato, su Facebook, Pignalberi chiarisce: “La mia pagina non ha pubblicato nessun post. Non so che cosa sia successo, io non ho fatto nessuna rinuncia, e ho dovuto cambiare i dati della mia pagina Facebook”. Il Tar si esprimerà sul ricorso nella prossima settimana. Pignalberi si è presentato alla competizione elettorale con due liste: Insieme per l'Italia e Quarto polo.(Rer)