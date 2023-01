Abruzzo: oggi audizione Commissione inchiesta su riordino servizio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le segreterie regionali Femca Cisl – Filctem Cgil – Uiltec Uil, nell’audizione dinanzi la Commissione d'inchiesta della Regione sullo studio e il riordino del Servizio idrico integrato in Abruzzo, hanno evidenziato come il peso del "caro energia" incida in modo oramai preoccupante sui bilanci dei sei Gestori abruzzesi, mentre assistiamo a un costante rincaro del costo bolletta a spese del cittadino. La partita dei costi energetici - hanno sottolineato - deve essere affrontata anche con investimenti che riqualifichino i modelli di gestione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie sostenibili. Le segreterie hanno chiesto alla Regione Abruzzo che le risorse economiche derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vengano utilizzate anche per l'abbattimento dei costi dell'energia oltre che per l'ottimizzazione del servizio società eliminando gli sprechi e riducendo le perdite nelle reti. In tema di riordino del Servizio idrico integrato in Abruzzo che potrebbe incidere sui livelli occupazionali, in previsione della scadenza nel 2027 di tutti gli affidamenti diretti, hanno rimarcato che per garantire un servizio efficiente, di qualità e trasparente, l'occupazione deve essere stabile e qualificata. Su questi temi, le segreterie regionali hanno dunque ritenuto che l'audizione dinanzi la Commissione sia un importante punto di partenza, e chiesto di dare continuità al confronto avviato, con una serie di tavoli specifici, per essere soggetti attivi e partecipanti alle scelte che definiranno il futuro della gestione del Servizio idrico integrato in Abruzzo. (Gru)