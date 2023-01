Ue: Cavo Dragone, industria deve sentirsi parte della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria deve sentirsi parte della difesa. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, all’evento “Prospettive europee per una Difesa comune” a Roma. L’ammiraglio ha ammesso che occorre “rinunciare a determinate prerogative strategiche”, cosa che “non è cosa facile” ma va fatta. “La doccia fredda che ci siamo fatti con la crisi ucraina ci orienta in una direzione sicuramente inaspettata”, ha continuato. “L’Italia vuole fortemente un cambio di passo, la ‘cooperazionalizzazione’ della struttura della difesa dell’Ue. Ci sono le strutture per farlo. Vanno messe in grado”, ha continuato Cavo Dragone. (Res)