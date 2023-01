Sudafrica: Ue investe 280 milioni di euro per finanziare l'economia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea investirà 280 milioni di euro in Sudafrica per sostenere le riforme politiche sulla ripresa verde, sbloccare gli investimenti green e costruire una transizione basata sulla conoscenza nel quadro dell'iniziativa Just and Green recovery team Europe per il Sudafrica, iniziativa lanciata oggi a Pretoria, nell'ambito del Global Gateway. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dalla Commissione europea. Dei 280 milioni, 87,75 derivano dal bilancio dell'Ue. Questo partenariato con il Sudafrica, si legge nella nota, "sosterrà il Paese nel raggiungimento del suo obiettivo nazionale di affrontare le pressanti sfide socio-economiche attraverso il dialogo politico, facilitando al contempo gli investimenti, anche per le infrastrutture pubbliche, e sbloccando un'economia sostenibile, rispettosa della biodiversità e circolare, per combattere il cambiamento climatico". (segue) (Beb)