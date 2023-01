Sudafrica: Ue investe 280 milioni di euro per finanziare l'economia verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si legge nel comunicato, l'Ue sosterrà inoltre progetti per promuovere l'ecologizzazione dei servizi municipali in tutto il Sudafrica. Gli Stati membri europei lavoreranno anche sulla riconversione delle centrali elettriche a carbone, sul miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e sull'accelerazione delle start-up dell'economia circolare. Infine, si continua la nota, nell'ambito del Just energy transition partnership (Jetp), "Germania, Francia e Ue forniranno al Sudafrica finanziamenti per oltre 3 miliardi di dollari per contribuire agli obiettivi dell'iniziativa Team Europe per una ripresa giusta e verde". (Beb)