Francia: Giorno della memoria, ambasciatrice D'Alessandro visita istituto Leonardo Da Vinci di Parigi

- In occasione del "Giorno della Memoria", l'ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro, accompagnata dalla console generale d'Italia a Parigi Irene Castagnoli, ha visitato l'Istituto Italiano Leonardo Da Vinci, la scuola statale italiana con sede nella capitale francese. Nella ricorrenza della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, l'ambasciatrice ha partecipato ad un evento di commemorazione con gli studenti e i docenti dell'Istituto. I ragazzi della quinta elementare e della terza media hanno condiviso le loro riflessioni a seguito delle visite didattiche effettuate al Mémorial de la Shoah di Parigi e al Mémorial di Drancy, museo e centro di documentazione dedicati alla Shoah. (segue) (Com)