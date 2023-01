Kosovo: ambasciatore Usa a Belgrado, creazione Associazione comuni serbi è "un obbligo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo è "un obbligo". Lo ha dichiarato l'ambasciatore statunitense a Belgrado, Christopher Hill, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". "Tutti gli inviati speciali per il dialogo tra Belgrado e Pristina, dell'Unione europea e degli Stati Uniti, hanno chiarito che la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo è un obbligo basato sull'accordo di Bruxelles", ha precisato Hill. "È un elemento essenziale per fare dei progressi, a cui segue quanto affermato nella proposta franco-tedesca, la quale richiede più tempo per essere implementata", ha sottolineato Hill nella dichiarazione fatta oggi ai giornalisti al Museo "Nikola Tesla" di Belgrado. (Seb)