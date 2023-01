I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: rimane in libertà l'attivista Chaima Issa - Il giudice del tribunale militare di Tunisi ha deciso di mantenere Chaima Issa, leader del Fronte di salvezza nazionale, in stato di libertà dopo un'interrogatorio, durante il quale si è rifiutato di rispondere. Lo riferisce l'avvocato Ines Harath in un messaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il giudice istruttore del tribunale militare di Tunisi aveva deciso il 19 gennaio scorso, durante il primo interrogatorio, di mantenere in libertà Issa, ma di vietarle di viaggiare all'estero, in quanto accusata di aver invitato "i militari a disobbedire agli ordini, e di gravi insulti contro il capo dello Stato, oltre a diffondere notizie e voci false" durante un'intervista radiofonica. (segue) (Res)