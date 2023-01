© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaigian-Egitto: il presidente Al Sisi discuterà del rafforzamento delle relazioni - Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, è arrivato a Baku, la capitale dell'Azerbaigian, "in visita bilaterale, nell'ambito del rafforzamento delle relazioni distinte" tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Rady, in un comunicato stampa. "La visita del presidente in Azerbaigian prevede una serie di incontri intensi, il più importante dei quali sarà il colloquio con il presidente azero, Ilham Aliyev", ha aggiunto Rady. Le parti discuteranno le prospettive per il rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche e le modalità di cooperazione e coordinamento bilaterale a livello internazionale e regionale. (Res)