I fatti del giorno - Roma (5)

- Lazio 2023: Rea fuori dalla competizione elettorale, "Qualcuno ha voluto farci fuori" - Il partito Rivoluzione ecologista animalista si è tirato fuori dalla corsa per le elezioni regionali del Lazio. Questa mattina la segretaria nazionale del partito, Gabriella Caramanica, nel corso di una conferenza stampa, ne ha illustrato le motivazioni: "Purtroppo, ci troviamo qui oggi, fuori dalle elezioni regionali del Lazio, nonostante avessimo tutte le carte in regola per partecipare alla competizione elettorale, a causa dei meccanismi di una politica che ha il potere di decidere la vita o la morte di un partito emergente quale è Rivoluzione Ecologista Animalista. In questi giorni - ha affermato Caramanica - il nostro impegno sarebbe dovuto essere finalizzato alla nostra campagna elettorale per Lazio 2023. Un percorso ben ponderato, forti della nostra struttura formata da figure valide e politicamente preparate. In breve tempo, infatti siamo stati in grado di formare una lista completa di validi candidati, di raccogliere ben 2640 firme e preparare un programma di tutto rispetto. Un percorso, il nostro, stoppato sul nascere da parte di chi evidentemente non vedeva la nostra presenza di buon occhio. Vi chiederete cosa è successo e sono qui per chiarire i motivi che ci hanno privato della possibilità di partecipare democraticamente a queste regionali. A nostro giudizio - ha aggiunto la segretaria nazionale di Rea - siamo di fronte a una sorta di disegno scientemente portato avanti giorno dopo giorno fino a non permetterci, per la ristrettezza dei tempi che in ultimo erano riusciti a riservarci, a poter stringere nessun altro apparentamento con altre forze politiche opposte al centrodestra che, quale partito trasversale, avremmo potuto avere". "In questa vicenda - - ha aggiunto la segretaria nazionale di Rea - abbiamo avuto sempre un unico interlocutore nella dirigenza regionale di un importante partito che non mostrò alcun elemento ostativo alla nostra entrata nella coalizione di centrodestra, anzi si dimostrò disponibile a fissarci nell'immediato un appuntamento col candidato presidente Francesco Rocca, appuntamento che abbiamo atteso per giorni sollecitato con diverse telefonate e messaggi whatsapp che risultano essere stati letti da Rocca ma senza riscontro. A fronte di questo silenzio tombale è emersa quindi l'urgente necessità di chiedere spiegazioni sulle ragioni di un mutismo che effettivamente stava diventando per noi pericoloso senza ottenere purtroppo risposta convincente e concreta: ma chi aveva voluto spingerci a questa attesa alla fine per noi deleteria? Forse da parte nostra troppa buona fede, dall'altra invece l'arguzia di volerci fare fuori. Secondo alcuni ben informati, invece - ha spiegato Caramanica - la nostra squalifica sarebbe stata sentenziata da altri ambienti politici del centrodestra, che non avrebbero visto di buon occhio la nostra posizione mediatica di replica all'emendamento sulla caccia selvaggia in città. O forse, più semplicemente non eravamo graditi al candidato presidente Rocca? E che dicono i partiti minori della coalizione che avrebbero considerato il nostro partito come un antagonista pericoloso? E già perché noi in effetti saremmo stati per loro una scatola con sorpresa. Di qui - ha spiegato la segretaria nazionale di Rea - evidentemente la decisione collegiale di tenerci fuori. Avevamo scelto il centrodestra in quanto ritenevamo di poter svolgere attività moderatrice - soprattutto sulla tematica animalista che allo stato dei fatti il centrodestra non riesce a ben gestire -, con la finalità di attuare una politica nuova, scevra da inciuci e giochi di palazzo. Trasparenza, coerenza, correttezza sono i principi sui quali si basa il nostro partito ma che stridono con l'attuale politica. Per questo siamo stati messi al muro ma il popolo degli elettori è con noi. Noi non molliamo e ci stiamo preparando per le prossime amministrative in alcuni comuni del Lazio: qualche politico oggi ai vertici se ne dovrà pur fare una ragione", ha concluso Caramanica. (Rer)