I fatti del giorno - Medio Oriente

- Siria: Pam mette in guarda da crisi alimentare e nuova ondata migranti - In Siria, dopo 12 anni di conflitto, un'economia paralizzata da un'inflazione galoppante, la valuta che è crollata a un minimo storico e i prezzi alimentari in aumento, 12 milioni di persone non sanno da dove verrà il loro prossimo pasto, generando una nuova ondata migratoria. Altri 2,9 milioni di persone rischiano di scivolare nella fame, il che significa che il 70 per cento della popolazione potrebbe presto non essere in grado di mettere in tavola il cibo per le proprie famiglie. E' l'allarme lanciato oggi dal Programma alimentare mondiale (Pam), in occasione della visita in Siria del direttore esecutivo del Pam, David Beasley, che ha fatto appello al mondo affinché investa nel popolo e nelle comunità siriane per rimetterle in piedi e togliere l'assistenza alimentare. (segue) (Res)