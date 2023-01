© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaigian: ministro Esteri turco condanna l'attacco contro l'ambasciata in Iran - Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha condannato un "attacco a tradimento" contro l'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran, che ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due. "Condanno il perfido attacco all'ambasciata dell'Azerbaigian a Teheran", ha detto Cavusoglu su Twitter. "L'Azerbaigian non è mai solo", ha aggiunto, augurando "la misericordia di Dio per il nostro fratello ucciso, le mie condoglianze ai suoi parenti e al popolo dell'Azerbaigian e una pronta guarigione ai feriti". In una dichiarazione separata, anche il ministero degli Esteri turco ha condannato fermamente l'attacco armato. "La Turchia, che è stata presa di mira da attacchi simili in passato, condivide profondamente il dolore del popolo dell'Azerbaigian", ha aggiunto la dichiarazione. "È molto importante che i responsabili di questo odioso attacco vengano immediatamente arrestati e assicurati alla giustizia", si legge nella dichiarazione. L'agguato, condotto da un uomo armato di fucile d'assalto, si è concluso con la morte del capo della sicurezza dell'ambasciata e il ferimento di due guardie. (segue) (Res)