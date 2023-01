© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: tasso cambio con dollaro raggiunge 63.000 lire, aumentano prezzi carburante e pane - Il tasso di cambio della valuta libanese rispetto al dollaro ha raggiunto, questa mattina, 63.000 lire. Secondo quanto registrato dalla piattaforma online Lirarate.org, il dollaro è stato acquistato a 63.500 lire e venduto a 63.300 lire. Si tratta di una cifra diversa da quella riportata da Sayrafa, la piattaforma di scambio elettronico regolamentata dalla Banca del Libano (Banque du Liban, Bdl), che il 24 gennaio scorso registrava un tasso di cambio pari a 38.000 lire per un biglietto verde. Ieri, poi, il prezzo del carburante ha registrato un nuovo aumento. Per 20 litri di benzina 95 ottani il prezzo è aumentato di 82.000 lire, raggiungendo le 1.087.000 lire (circa 17,25 dollari), mentre il costo di 20 litri di 98 ottani è salito di 84.000 lire e ora ammonta a 1.114.000 lire (circa 17.68 dollari). Anche per il pane arabo, il ministero dell’Economia e del Commercio ha predisposto un nuovo aumento per la seconda volta questa settimana. Una confezione da 341 grammi è venduta a 14.000 lire (0,22 dollari), contro le 13.000 lire (0,20 dollari) di martedì 24 gennaio. (segue) (Res)