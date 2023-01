© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: ministro Esteri Azerbaigian, autori "attacco terroristico" siano perseguiti rapidamente - L’Azerbaigian “condanna fermamente l’attacco terroristico subito dalla sua ambasciata in Iran” e auspica che gli esecutori e i mandanti dell’azione siano “assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri di Baku, Jeyhun Bayramov, in un messaggio su Twitter, in relazione all’attacco armato condotto questa mattina contro la sede diplomatica azerbaigiana a Teheran. L’agguato, condotto da un uomo armato di fucile d’assalto, si è concluso con la morte del capo della sicurezza e il ferimento di due guardie. "Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e ai parenti del nostro ufficiale deceduto. Gli autori dell'attacco terroristico e coloro che lo hanno ordinato dovrebbero essere assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile", recita il messaggio. (Res)