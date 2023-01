© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coree: Seul spera di normalizzare i rapporti con Pyongyang attraverso "contatti diretti e indiretti" - La Corea del Sud spera di "normalizzare" le relazioni con il Nord attraverso contatti "diretti e indiretti". Lo si legge in un rapporto presentato oggi dal ministero dell'Unificazione al presidente Yoon Suk-yeol e reso pubblico dall'agenzia di stampa "Yonhap". "Pur continuando a contrastare le provocazioni della Corea del Nord attraverso una cooperazione basata sulla forte alleanza con gli Stati Uniti, il governo cercherà di profondere sforzi per rilanciare quest'anno il dialogo inter-coreano", si legge nel documento. Il ministro dell'Unificazione, Kwon Young-se, ha chiarito tuttavia in conferenza stampa che Seul al momento "non considera l'idea di proporre nuovi colloqui" a Pyongyang, pur desiderando riavviare il dialogo quanto prima. "È importante che la Corea del Nord torni al tavolo dei colloqui con sincerità", ha osservato infatti Kwon. Piuttosto, il governo "punta a cercare contatti diretti e indiretti con la Corea del Nord attraverso gruppi della società civile e organizzazioni internazionali". "Se il dialogo inter-coreano ripartirà - si legge ancora nel rapporto - il ministero dell'Unificazione cercherà di dar priorità alle questioni che continuano a dividere le Coree, come quelle legate alle famiglie separate durante la Guerra di Corea e come i sudcoreani detenuti al Nord". (segue) (Res)