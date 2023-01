© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: l’Umno espelle l’ex ministro della Sanità Khairy Jamaluddin - L’Organizzazione nazionale dei malesi uniti (Umno), uno dei principali partiti politici della Malesia, ha espulso l’ex ministro della Sanità Khairy Jamaluddin e ha sospeso per sei anni l’ex ministro della Difesa Hishammuddin Hussein. Lo riferisce il quotidiano “The Star” citando fonti interne alla forza politica, che fa parte della coalizione di maggioranza che sostiene il governo del premier Anwar Ibrahim. La decisione è stata assunta nel quadro della “pulizia” annunciata dal presidente dell’Umno, il vice premier Zahid Hamidi, che ieri aveva esplicitato l’intenzione di liberare il partito dai “sabotatori” e da coloro che “si sono sparati sui piedi da soli”. Volto divenuto particolarmente noto in Malesia nel periodo della pandemia di Covid-19, Khairy è tra i diversi dirigenti dell’Umno che hanno fortemente contestato la decisione di Zahid di appoggiare Anwar come primo ministro dopo le elezioni dello scorso novembre. Ieri l’Umno aveva annunciato anche l’espulsione dell’ex capo del partito nello Stato di Selangor, Noh Omar. (segue) (Res)