20 luglio 2021

- Nepal: si dimette ministro Interno e vicepremier Lamichhane, certificato di cittadinanza non valido - Rabi Lamichhane, presidente del Partito nazionale indipendente (Rsp) del Nepal, si è dimesso da ministro dell’Interno e vicepremier dopo che la Corte suprema ha invalidato il suo certificato di cittadinanza. La massima autorità giudiziaria si è pronunciata dopo aver ricevuto un ricorso in merito al certificato presentato dal politico quando si è candidato alle elezioni politiche del 20 novembre scorso. Il collegio competente – composto dal giudice capo ad interim Hari Krishna Karki e dai giudici Bishowambhar Prasad Shrestha, Ishwar Khatiwada, Ananda Mohan Bhattarai e Anil Sinha – ha dichiarato nullo il documento. Secondo la Corte Lamichhane al momento non può neanche essere considerato un cittadino nepalese; la mancanza del requisito di cittadinanza lo rende ineleggibile. Lamichhane, di professione giornalista, aveva acquisito la cittadinanza statunitense nel 2007 e vi aveva rinunciato nel 2017. Gli avvocati della difesa hanno sostenuto che con la rinuncia fosse stata automaticamente ripristinata la cittadinanza nepalese ma, stando alle conclusioni dei supremi giudici, era necessario fornire alle autorità competenti nepalesi la documentazione della rinuncia, atto che è stato omesso. (segue) (Res)