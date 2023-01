© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: ex premier Khan accusa ex presidente Zardari di complotto per assassinarlo - Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, ha accusato Asif Ali Zardari, copresidente del Partito popolare pachistano (Ppp) ed ex presidente della Repubblica, di essere dietro a una cospirazione per ucciderlo. Lo riferisce il quotidiano “Dawn”. Khan ha pronunciato un discorso televisivo in cui ha lanciato contro l’avversario politico l’accusa di aver “dato soldi a un gruppo terroristico” per assassinarlo. “Se mi succede qualcosa, la mia nazione dovrebbe sapere chi c’era dietro”, ha dichiarato. Khan ha poi criticato il governo in carica per la situazione economica, sostenendo che potrebbe mettere a rischio la sicurezza nazionale. (segue) (Res)