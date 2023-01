© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Covid, da febbraio disponibile vaccino intranasale Incovacc - Dalla prima settimana di febbraio in India sarà disponibile il primo vaccino intranasale contro il coronavirus di produzione nazionale: l’Incovacc, prodotto da Bharat Biotech e approvato a novembre per l’uso di emergenza dall’autorità di vigilanza sui farmaci, la Central Drugs Standard Control Organisation (Cdsco). Il ministro della Sanità, Mansukh Mandaviya, ha lanciato ufficialmente il vaccino ieri, in occasione della Festa della Repubblica, sottolineando l’importante risultato dell’industria farmaceutica indiana. Il prodotto è stato approvato per la somministrazione primaria e come dose di rinforzo eterologa su persone di età superiore a 18 anni. L’azienda produttrice ha reso noto che costerà 800 rupie a dose agli operatori privati e 325 rupie a quelli pubblici. Nel Paese sono state somministrate finora 2.203.602.459 dosi di vaccini. (Res)