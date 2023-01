I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia-Perù: accuse di Lima su forniture armi ai manifestanti è "cortina di fumo" - L'accusa che il governo della Bolivia abbia fornito armi ai manifestanti antigovernativi del Perù è priva di fondamento ed è solo "cortina di fumo" per nascondere la grave situazione dei diritti umani nel Paese. Lo ha detto il ministro del governo boliviano, Eduardo del Castillo, in risposta alle accuse lanciate contro l'esecutivo boliviano dalla presidente del Perù, Dina Boluarte. "Le dichiarazioni della presidente peruviana, Dina Boluarte, sono una cortina di fumo per nascondere la situazione dei diritti umani nel paese a seguito delle proteste. Non c'è invio di armi dallo Stato plurinazionale della Bolivia alla Repubblica del Perù. Questa versione è completamente falsa, priva di fondamento", ha spiegato Del Castillo in una conferenza stampa. Del Castillo ha poi definito la situazione in Perù "deplorevole" e ha sottolineato che più di sei Stati della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) hanno espresso la loro preoccupazione per le violenze durante le proteste nel Paese. "Saranno i peruviani a decidere come risolvere il conflitto, ma non possiamo rimanere in silenzio di fronte a una violazione così flagrante dei diritti umani", ha affermato. (segue) (Res)