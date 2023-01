© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: moglie ex presidente Bolsonaro rientra da sola dagli Stati Uniti - La moglie dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, Michelle, è rientrata da sola a Brasilia nella serata di ieri, 26 gennaio, dagli Stati Uniti. Lo riferisce il portale "Metropoles" pubblicando una foto della donna. Michelle Bolsonaro si era recata negli Usa lo scorso 30 dicembre in compagnia del marito, della figlia dei due e dei figli del presidente Carlos, il deputato Eduardo e il senatore Flavio. La figlia minorenne era rientrata alcuni giorni fa in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Anche Flavio ed Eduardo si trovano in Brasile. Resta negli Stati Uniti Carlos, consigliere comunale a Rio de Janeiro. (segue) (Res)