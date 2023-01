© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: attacco a Brasilia, polizia federale arresta altre 11 persone coinvolte - La Polizia federale (Pf) del Brasile ha arrestato questa mattina altre undici persone coinvolte nell'attacco alle sedi istituzionali di parlamento, presidenza e Corte suprema di Brasilia, avvenuto lo scorso 8 gennaio. L'operazione 'Lesa Patria', che prevede anche 27 perquisizioni, si svolge in contemporanea nel Distretto federale e negli Stati di Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paranà, Espirito Santo e Santa Catarina. Le accuse per gli indagati sono, a vario titolo, associazione per delinquere, tentato colpo di stato, tentata abolizione dello stato democratico di diritto, istigazione a delinquere, danneggiamenti e distruzione di beni artistici e culturali protetti. Le indagini, coordinate dalla Corte suprema, mirano a identificare e assicurare alla giustizia organizzatori, finanziatori ed esecutori materiali dell'attacco al cuore dello stato brasiliano. (segue) (Res)