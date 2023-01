I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: presidente Boluarte, il mio è un governo di transizione, Congresso fissi data elezioni - L’attuale governo del Perù è un governo di transizione, che non vuole mantenersi al potere. Lo ha detto la presidente del Perù, Dina Boluarte, parlando oggi in una conferenza stampa. La presidente ha quindi fatto appello ai deputati del Congresso affinché “si mettano d’accordo e fissino una data per elezioni” anticipate nel 2023. “Voteremo liberamente alle elezioni per avere un Congresso che ci rappresenti, un esecutivo che sia all’altezza. Siamo stanchi di politici che abusano del loro incarico, della corruzione. Questa situazione serva come esperienza per valutare bene chi eleggere, chi vogliamo che ci rappresenti”, ha detto Boluarte. Il governo ha anche confermato che "nelle prossime ore" prenderà il via un’operazione per rimuovere i numerosi blocchi stradali eretti dai manifestanti. (Res)