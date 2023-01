Giorno memoria: Guerini, fatti non consegnati a coscienza collettiva, senatrice Segre ha nostra solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Credo questa giornata ci dica tante cose e, tra le tante cose che ci dice è che i fatti che pensiamo siano consegnati a una coscienza collettiva e condivisa, purtroppo non è così". Lo ha detto il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, alla Triennale di Milano, a margine della presentazione del libro di Maurizio Molinari "Il ritorno degli imperi. Come la guerra in Ucraina ha stravolto l'ordine globale" edito da Rizzoli, commentando la notizia dei 20 denunciati per gli insulti alla senatrice a vita, Lilliana Segre. "Ci sono persone che negano ciò che è avvenuto, persone che, nei confronti di chi ha sofferto, invece di manifestare solidarietà, manifestano odio e la senatrice Segre ha tutto il nostro apprezzamento, la nostra stima solidarietà, e sostegno", ha concluso. (Rem)