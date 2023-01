Riforme: M5s, più stabilità ma senza stravolgere assetto costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro con la ministra Casellati "è stata l'occasione per mettere sul tavolo alcuni punti imprescindibili per il Movimento 5 Stelle sul tema delle riforme. La nostra democrazia ha certamente bisogno di alcune innovazioni necessarie a risolvere le principali criticità: l'instabilità dei governi e il rischio di crescente marginalizzazione del Parlamento. Abbiamo la convinzione inoltre che sia necessario rafforzare la partecipazione popolare. Siamo dunque aperti al confronto per dotare la nostra democrazia degli strumenti capaci di rendere più funzionali le nostre istituzioni, ma rigettiamo prospettive di riforme che stravolgerebbero l'assetto costituzionale e che non garantirebbero in alcun modo il superamento dei problemi di cui soffre il sistema istituzionale italiano". Lo dichiarano in una nota i capigruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali al Senato e alla Camera, Alessandra Maiorino e Alfonso Colucci. (Com)