Speciale scuola: Serracchiani (Pd), Valditara subito in Aula su stipendi differenziati insegnanti

23 luglio 2021

- Il ministro Valditara "venga a riferire in Aula in merito alle sue affermazioni sul tema dei finanziamenti privati alla scuola pubblica e alla necessità di stipendi differenziati per gli insegnanti fra diversi territori del Paese. Idee che ci preoccupano perché significherebbero una desertificazione della scuola pubblica nel nostro Mezzogiorno. Preoccupazioni che aumentano anche perché si accompagnano al progetto di autonomia differenziata avanzato dal ministro Calderoli. Si tratta di questioni fondamentali su cui serve chiarezza, ed è quindi urgente che il ministro informi l’Aula sulle intenzioni del governo". Lo ha affermato in Aula alla Camera, stamani, la capogruppo del Partito democratico, Debora Serracchiani, in apertura dei lavori. (Rin)