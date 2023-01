Speciale scuola: Frassinetti, grave travisamento parole Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dovrebbero esserci strumentalizzazioni sulla scuola e invece, ieri, è stato travisato quanto dichiarato dal ministro Valditara, e così una semplice constatazione relativa a dichiarazioni di esponenti di alcune Regioni è stata trasformata in una presunta volontà del ministro di modificare il contratto nazionale. Il ministro Valditara non ha mai proposto contratti differenziati, ma si è limitato a riferire quanto richiesto da esponenti regionali, nonostante ciò le sue parole sono state appositamente male interpretate dalla sinistra per montare un caso inesistente". Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. (Com)