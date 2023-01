Malta: von der Leyen, Commissione Ue approva pagamento prima rata Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malta ha compiuto "sufficienti progressi" nell'attuazione del suo piano nazionale di ripresa e resilienza per ottenere un primo pagamento nell'ambito di Next Generation Eu. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un messaggio registrato distribuito dall'esecutivo Ue. "Non appena gli Stati membri saranno d'accordo, Malta riceverà oltre 50 milioni di euro", ha detto von der Leyen. Nel corso del messaggio, la presidente della Commissione ha spiegato che Malta ha intensificato la mappatura degli investimenti nell'innovazione industriale e ha mostrato miglioramenti nel campo della gestione dei rifiuti, in particolare nel settore edile. "Riconosciamo anche le riforme proposte per rafforzare la lotta alla corruzione e l'aumento dell'indipendenza del sistema giudiziario", ha affermato von der Leyen, che ha infine ricordato come, nel piano di ripresa e resilienza di Malta, siano previsti quasi 260 milioni di euro per attuare le riforme e gli investimenti. (Beb)