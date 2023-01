Lombardia: presentato il nuovo documento politico di Spi Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata di chiusura del XIII Congresso Regionale, lo Spi Cgil Lombardia presenta il proprio documento politico nato dal confronto con le iscritte e gli iscritti allo Spi nel corso degli incontri tenutisi negli ultimi mesi in tutto il territorio lombardo, vedendo la partecipazione di ben 50 mila votanti. "Le riflessioni contenute all'interno del documento partono dall'analisi del contesto in cui il nostro sindacato si è trovato ad operare in questi difficili anni" afferma Valerio Zanolla, segretario generale dello Spi Cgil Lombardia. "Abbiamo affrontato la pandemia, che nella sola Lombardia ha fatto 45 mila vittime e ha messo a nudo le debolezze della sanità della regione; affrontiamo l'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina, una guerra da cui sembra tutt'oggi difficile uscirne e che, secondo i dati dell'ultimo Rapporto Censis, sta generando paura e timore i più della metà degli italiani (il 61% degli italiani lo scoppio di una Terza Guerra Mondiale) e ha generato aumenti di prezzo sia per il cibo che per le fonti energetiche. Abbiamo raccolto la voce dei nostri iscritti, abbiamo raccolto le loro testimonianze e le loro necessità, e abbiamo deciso di proporre un documento d'intenti politici che guiderà con chiarezza il nostro lavoro per i prossimi anni. Sempre uniti e sempre pronti a lottare contro le iniquità". Un documento che tocca diverse tematiche d'attualità che riguardano non solo la classe degli anziani e dei più fragili, ma anche le generazioni più giovani, nell'ottica di salvaguarda l'Interesse generale, l'interesse di tutti. (segue) (Com)