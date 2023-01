Lombardia: presentato il nuovo documento politico di Spi Cgil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo punto affrontato riguarda la migrazione. La guerra ha portato milioni di persone a fuggire dall'Ucraina, che vanno ad aggiungersi ai tanti altri conflitti ad alta intensità esistenti nel mondo (attualmente 23). Migrazioni che si intrecciano a quelle di ulteriori milioni di persone che si spostano per evitare carestie e crisi economiche. Il fenomeno migratorio a cui stiamo assistendo dimostra che l'intera Europa è impreparata a rispondervi. Spi Cgil è netta sulla sua posizione di necessità di politiche migratorie serie, basate sulla programmazione di un percorso di integrazione serio, che si basi su concetti di accoglienza e solidarietà. Il fenomeno della migrazione è strettamente correlato al cambiamento climatico. Per Spi Cgil è necessario cambiare il nostro modello di sviluppo: parlare di crisi climatica implica parlare delle giovani generazioni che oggi si battono per cercare di contrastare l'indifferenza rispetto alla catastrofe verso cui l'umanità sta andando incontro. Bisogna ripensare a nuove forme di convivenza e sviluppo come la comunità energetiche e le green communities, che puntano sulla resilienza territoriale e l'attenzione alle aree interne. Viene poi affrontato il tema della povertà. Le sanzioni imposte alla Russia hanno comportato una riduzione del volume del commercio mondiale con un forte aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia. L'Oxfam a gennaio ha diffuso dati allarmanti: il 5 per cento degli italiani detiene più ricchezza dell'80 per cento dei poveri. La povertà assoluta interessa 7,5 per cento delle famiglie (1 milione e 960 mila in termini assoluti) e il 9,4 per cento di individui (5,6 milioni di persone). Contestualmente, è cresciuta l'inflazione: per i pensionati pesa ancora di più la scelta del governo di tagliare le aliquote di adeguamento delle pensioni all'aumento dei prezzi, una vera patrimoniale sui pensionati. Sarà così, secondo i calcoli previdenziali fatti, che nel corso del decennio 2024/2033 una pensione di 2500 euro lordi mensili perderà circa 13 mila euro di valore. La normativa che porta la flat tax a 85 mila euro riduce le tasse a una parte del ceto medio portando a una drastica differenza di tassazione tra chi ha un lavoro dipendente e chi è a partita IVA, ovviamente a favore di questi ultimi. (segue) (Com)