Lombardia: presentato il nuovo documento politico di Spi Cgil (3)

- Viene poi riaffermato il carattere universalistico del sistema previdenziale che comporta un'attenzione e un avvicinamento dei lavoratori al principio di responsabilità e consapevolezza in materia di sicurezza sociale. Il sistema previdenziale che verte su due pilastri (contributivo per la pensione pubblica e a capitalizzazione per quella complementare) rischia una crisi generale. Il contributivo, per la variazione legata al Pil come rivalutazione del montante in una economia che non cresce, sta generando pensioni povere. Sul versante della previdenza complementare, va rimarcato come molti lavoratori non aderiscono ai fondi contrattuali e come la crisi economica e finanziaria li tenga lontani dal risparmio previdenziale. Sono urgenti manutenzioni per porre rimedio a molti difetti del sistema contributivo: requisiti certi e comprensibili da tutti per il diritto alla pensione, elementi di flessibilità per tutti e di vantaggio per chi svolge lavori pesanti. Spi Cgil è disponibile a un negoziato che affronti il tema in un'ottica di solidarietà generazionale: l'obiettivo è garantire una pensione giusta alle future generazioni; se, al contrario, è per finanziare misure ideologiche che aumentano le disuguaglianze, l'azione del sindacato sarà di contrasto radicale. (segue) (Com)