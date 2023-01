Lombardia: presentato il nuovo documento politico di Spi Cgil (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sanità è un'altra tematica fondamentale per Spi Cgil. La pandemia ha infatti messo a nudo le criticità del servizio sanitario lombardo, il prodotto di 25 anni di politiche del centrodestra che hanno indebolito la sanità pubblica attraverso lo svuotamento di funzioni e personale dei Distretti sociosanitari, il ridimensionamento dei presidi territoriali pubblici, la riduzione dei posti letto pubblici e del personale sanitario.Il modello lombardo ha accumulato numerosi disallineamenti con le leggi nazionali, tanto da dover assegnare carattere di sperimentalità alla legge n.23/2015, la "Legge Maroni". Sono state presentate a Regione Lombardia le criticità necessarie da risolvere: la suddivisione tra Ats e Asst delle funzioni rispettivamente di programmazione, acquisto, governo ed erogazione delle prestazioni; la frammentazione delle competenze in materia prevenzione; la governance troppo debole della Direzione generale Welfare; il rapporto pubblico/privato. "Il Pnrr oggi è un'opportunità irripetibile: è necessario che risorse destinate al Fsn rimandano almeno al 7% del Pil aggiornate al livello dell'inflazione. È necessario lavorare con la futura guida di Regione Lombardia affinché le Ats e le Asst giungano alla realizzazione di un'adeguata rete territoriale di prossimità, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini" si legge nel documento. Anche le Rsa stanno attraversando una grave crisi, dovuta sia agli incrementi dei costi energetici sia alla fuga delle professioni sanitarie: allo stesso tempo, le famiglie non riescono a sostenere il peso economico delle rette. Gli interventi di adeguamento tariffario che Regione Lombardia ha introdotto non sono sufficienti a raggiungere la copertura del 50 per cento della quota sanitaria. È necessario un contributo economico di carattere straordinario finalizzato alla copertura degli aumenti energetici e un impegno a non procedere ad aumenti della retta. Inoltre, non è più rinviabile una riforma strutturale dell'intero sistema della residenzialità che affronti i temi dei minutaggi assistenziali e i requisiti di accreditamento, oltre che una revisione tariffaria finalizzata a individuare una retta standard con un tetto fissato da Regione Lombardia. (segue) (Com)